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Станкович одержал первую победу со «Спартаком» в Российской премьер-лиге

«Спартак» впервые победил в Российской премьер-лиге при Станковиче
«Спартак» обыграл «Химки» благодаря голам Эсекьеля Барко, Манфреда Угальде и Срджана Бабича
Деян Станкович
Деян Станкович (Фото: Stupnikov Alexander / Global look press)

«Спартак» победил подмосковные «Химки» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Химках закончилась со счетом 3:1.

«Красно-белые» обыграли соперника благодаря голам Эсекьеля Барко, Манфреда Угальде и Срджана Бабича. В составе хозяев поля отличился Бутта Магомедов. Одним из лучших игроков матча стал дебютант команды Барко. Свой гол он провел прямым ударом со штрафного. Для Угальде, который был куплен в прошлое трансферное окно, гол в этом матче также стал первым в РПЛ.

Свою первую победу в чемпионате России одержал тренер Деян Станкович, возглавивший московскую команду в конце мая.

Барко перешел в «Спартак» на этой неделе из аргентинского «Ривер Плейта». В 2019 году в составе сборной Аргентины он принял участие в молодежном чемпионате мира в Польше, а в 2021-м выступил на Олимпиаде в Японии вместе с экс-форвардом «красно-белых» Эсекьелем Понсе.

В «Ривер Плейте» Барко играл с начала 2022 года, провел за клуб 127 матчей (17 голов и 19 результативных передач), стал чемпионом Аргентины, обладателем Суперкубка.

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ФК Спартак Москва Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Химки Эсекьель Барко Манфред Угальде Срджан Бабич Деян Станкович
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