Российская теннисистка Шнайдер стартовала с победы на Олимпиаде
Четвертая ракетка России Диана Шнайдер победила итальянку Элизабетту Кочаретто в первом круге олимпийского турнира, который проходит на кортах «Ролан Гаррос» в Париже.
Россиянка, занимающая 23-е место в рейтинге WTA, одержала победу над итальянкой (46-я) со счетом 6:2, 7:5. Матч продолжался полтора часа.
Следующей соперницей Шнайдер будет китаянка Ван Сиюй (54).
Шнайдер в этом сезоне выиграла три турнира WTA.
На Олимпиаде она также выступит в парном разряде с Миррой Андреевой.
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