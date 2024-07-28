Российская теннисистка Шнайдер стартовала с победы на Олимпиаде

В первом круге Шнайдер обыграла 46-ю ракетку мира Кочаретто со счетом 6:2, 7:5

Диана Шнайдер (Фото: Isabel Infantes / Reuters)

Четвертая ракетка России Диана Шнайдер победила итальянку Элизабетту Кочаретто в первом круге олимпийского турнира, который проходит на кортах «Ролан Гаррос» в Париже.

Россиянка, занимающая 23-е место в рейтинге WTA, одержала победу над итальянкой (46-я) со счетом 6:2, 7:5. Матч продолжался полтора часа.

Следующей соперницей Шнайдер будет китаянка Ван Сиюй (54).

Шнайдер в этом сезоне выиграла три турнира WTA.

На Олимпиаде она также выступит в парном разряде с Миррой Андреевой.