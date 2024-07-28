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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Заплыв триатлонистов в Сене отменили из-за плохого качества воды

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
В оргкомитете заявили, что качество воды ухудшилось из-за дождей, прошедших в последние несколько дней. Организаторы уверены, что соревнования по триатлону пройдут по плану 30 и 31 июля.
Париж
Париж (Фото: Reuters)

Первый тренировочный заплыв триатлонистов на Олимпиаде-2024 отменен из-за плохого качества воды в Сене. Об этом сообщает AFP.

Оргкомитет отмечает, что качество воды ухудшилось из-за дождей, прошедших в последние несколько дней. Организаторы уверены, что соревнования по триатлону пройдут по плану 30 и 31 июля.

Ранее в июле мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене, чтобы доказать, что в столичной реке безопасно проводить соревнования.

Заплыв триатлонистов в Сене отменили из-за плохого качества воды
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Идальго была в коротком гидрокостюме и без шапочки, она опустилась в воду со специального понтона. Перед этим район места заплыва был обследован, со дна достали два велосипеда и скутер.

Купание Идальго планировалась еще в июне, но тогда из-за сильных дождей и увеличения объема сточных вод в Сене повысилось количество фекальных бактерий. Идальго искупалась в Сене после того, как это сделала министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.

Ранее о планах поплавать в реке перед Олимпиадой говорили глава МОК Томас Бах и президент Франции Эмманюэль Макрон. Последний собирался сделать это в июне, но потом в стране назначили парламентские выборы, а потому заплыв перенесли. В итоге Бах и Макрон не искупались в Сене.

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Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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