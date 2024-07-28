Заплыв триатлонистов в Сене отменили из-за плохого качества воды
Первый тренировочный заплыв триатлонистов на Олимпиаде-2024 отменен из-за плохого качества воды в Сене. Об этом сообщает AFP.
Оргкомитет отмечает, что качество воды ухудшилось из-за дождей, прошедших в последние несколько дней. Организаторы уверены, что соревнования по триатлону пройдут по плану 30 и 31 июля.
Ранее в июле мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене, чтобы доказать, что в столичной реке безопасно проводить соревнования.
Идальго была в коротком гидрокостюме и без шапочки, она опустилась в воду со специального понтона. Перед этим район места заплыва был обследован, со дна достали два велосипеда и скутер.
Купание Идальго планировалась еще в июне, но тогда из-за сильных дождей и увеличения объема сточных вод в Сене повысилось количество фекальных бактерий. Идальго искупалась в Сене после того, как это сделала министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.
Ранее о планах поплавать в реке перед Олимпиадой говорили глава МОК Томас Бах и президент Франции Эмманюэль Макрон. Последний собирался сделать это в июне, но потом в стране назначили парламентские выборы, а потому заплыв перенесли. В итоге Бах и Макрон не искупались в Сене.
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