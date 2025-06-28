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Спорт ,  
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«Палмейрас» стал первым четвертьфиналистом клубного чемпионата мира

«Палмейрас» в дополнительное время обыграл «Ботафого»
Фото: IMAGO / WILLIAM VOLCOV / Global Look Press
Фото: IMAGO / WILLIAM VOLCOV / Global Look Press

«Палмейрас» обыграл «Ботафого» со счетом 1:0 в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу.

Единственный гол был забит в дополнительное время, отличился Паулиньо (100-я минута).

На 116-й минуте с поля был удален защитник «Палмейрас» Густаво Гомес, получивший вторую желтую карточку.

«Палмейрас» стал первым четвертьфиналистом турнира. Следующим соперником бразильского клуба станет португальская «Бенфика» или лондонский «Челси».

Клубный чемпионат мира проходит в США с 15 июня по 13 июля, в нем впервые играют 32 команды. Общий призовой фонд турнира составляет $1 млрд, победитель может заработать до $125 млн.

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Футбол клубный чемпионат мира по футболу Палмейрас
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