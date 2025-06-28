«Палмейрас» стал первым четвертьфиналистом клубного чемпионата мира
«Палмейрас» обыграл «Ботафого» со счетом 1:0 в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу.
Единственный гол был забит в дополнительное время, отличился Паулиньо (100-я минута).
На 116-й минуте с поля был удален защитник «Палмейрас» Густаво Гомес, получивший вторую желтую карточку.
«Палмейрас» стал первым четвертьфиналистом турнира. Следующим соперником бразильского клуба станет португальская «Бенфика» или лондонский «Челси».
Клубный чемпионат мира проходит в США с 15 июня по 13 июля, в нем впервые играют 32 команды. Общий призовой фонд турнира составляет $1 млрд, победитель может заработать до $125 млн.
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