«Палмейрас» стал первым четвертьфиналистом клубного чемпионата мира

«Палмейрас» в дополнительное время обыграл «Ботафого»

Фото: IMAGO / WILLIAM VOLCOV / Global Look Press

«Палмейрас» обыграл «Ботафого» со счетом 1:0 в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу.

Единственный гол был забит в дополнительное время, отличился Паулиньо (100-я минута).

На 116-й минуте с поля был удален защитник «Палмейрас» Густаво Гомес, получивший вторую желтую карточку.

«Палмейрас» стал первым четвертьфиналистом турнира. Следующим соперником бразильского клуба станет португальская «Бенфика» или лондонский «Челси».

Клубный чемпионат мира проходит в США с 15 июня по 13 июля, в нем впервые играют 32 команды. Общий призовой фонд турнира составляет $1 млрд, победитель может заработать до $125 млн.