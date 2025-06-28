Уроженка Москвы выиграла турнир WTA в Великобритании в парном разряде
Представительница Казахстана Анна Данилина и чешка Мари Боузкова стали победительницами турнира WTA в британском Истборне в парном разряде.
В финале они обыграли Се Шувэй из Тайваня и австралийку Майю Джойнт со счетом 6:4, 7:5.
Джойнт ранее в субботу выиграла турнир в Истборне в одиночном разряде.
Данилиной 29 лет, она родилась в Москве и до 2011 года представляла Россию. На счету теннисистки — десять титулов на турнирах WTA в парном разряде. В 2023 году Данилина выиграла US Open вместе с финном Харри Хелиёваарой в миксте.
26-летняя Боузкова выиграла шестой титул WTA в парах. Данилина занимает девятое место в парном рейтинге WTA, чешка — 84-е.
За победу на турнире в Истборне категории WTA 250 Данилина и Боузкова получат $18,66 тыс. призовых и 250 рейтинговых очков.
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