Уроженка Москвы Данилина выиграла турнир WTA в Истборне в парном разряде

Уроженка Москвы выиграла турнир WTA в Великобритании в парном разряде

Анна Данилина, которая выступает за Казахстан, и чешка Мари Боузкова в решающем матче в Истборне победили Се Шувэй из Тайваня и австралийку Майю Джойнт

Фото: Kenta Harada / Getty Images

Представительница Казахстана Анна Данилина и чешка Мари Боузкова стали победительницами турнира WTA в британском Истборне в парном разряде.

В финале они обыграли Се Шувэй из Тайваня и австралийку Майю Джойнт со счетом 6:4, 7:5.

Джойнт ранее в субботу выиграла турнир в Истборне в одиночном разряде.

Данилиной 29 лет, она родилась в Москве и до 2011 года представляла Россию. На счету теннисистки — десять титулов на турнирах WTA в парном разряде. В 2023 году Данилина выиграла US Open вместе с финном Харри Хелиёваарой в миксте.

26-летняя Боузкова выиграла шестой титул WTA в парах. Данилина занимает девятое место в парном рейтинге WTA, чешка — 84-е.

За победу на турнире в Истборне категории WTA 250 Данилина и Боузкова получат $18,66 тыс. призовых и 250 рейтинговых очков.