Австралийская теннисистка в 19 лет выиграла второй турнир WTA в сезоне

Майя Джойнт победила в финале в Истборне филиппинку Александру Эалу, отыграв четыре матчбола

Майя Джойнт (Фото: Tom Dulat / Getty Images for LTA)

Австралийская теннисистка Майя Джойнт стала победительницей турнира WTA в британском Истборне.

В финале 19-летняя Джойнт победила филиппинку Александру Эалу со счетом 6:4, 1:6, 7:6 (12:10).

В третьем сете Джойнт отыграла четыре матчбола.

Джойнт занимает 51-е место в мировом рейтинге, она выиграла свой второй в сезоне и в карьере титул WTA. В мае австралийка стала победительницей турнира в Марокко.

20-летняя Эала, которая занимает 74-е место в мировом рейтинге, стала первой в истории теннисисткой с Филиппин, которой удалось выйти в финал турнира WTA. Ранее в нынешнем сезоне она дошла до полуфинала «тысячника» в Майами.

За победу в Истборне Джойнт получит $51,33 тыс. призовых и 250 рейтинговых очков. Эале достанутся $30,38 тыс. и 163 очка.