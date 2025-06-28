Австралийская теннисистка в 19 лет выиграла второй турнир WTA в сезоне
Австралийская теннисистка Майя Джойнт стала победительницей турнира WTA в британском Истборне.
В финале 19-летняя Джойнт победила филиппинку Александру Эалу со счетом 6:4, 1:6, 7:6 (12:10).
В третьем сете Джойнт отыграла четыре матчбола.
Джойнт занимает 51-е место в мировом рейтинге, она выиграла свой второй в сезоне и в карьере титул WTA. В мае австралийка стала победительницей турнира в Марокко.
20-летняя Эала, которая занимает 74-е место в мировом рейтинге, стала первой в истории теннисисткой с Филиппин, которой удалось выйти в финал турнира WTA. Ранее в нынешнем сезоне она дошла до полуфинала «тысячника» в Майами.
За победу в Истборне Джойнт получит $51,33 тыс. призовых и 250 рейтинговых очков. Эале достанутся $30,38 тыс. и 163 очка.
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