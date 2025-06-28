Игроков «Краснодара» и махачкалинского «Динамо» накажут за массовую драку
Футболисты «Краснодара» и махачкалинского «Динамо» будут наказаны за массовую драку во время товарищеского матча. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Дагестана Сергей Меликов.
Инцидент произошел накануне во время матча в Краснодаре. В конце первого тайма после одного из стыков началась массовая потасовка, которая длилась несколько минут. Судья в итоге показал пять красных карточек. Удаления заработали Жоау Батчи и Кевин Ленини из «Краснодара», а также Гамид Агаларов, Валентин Пальцев и Муталип Алибеков из «Динамо».
«Президент «Динамо» Гаджи Гаджиев уже обсудил ситуацию с президентом клуба «Краснодар» Сергеем Галицким. Принято самое верное решение — наказать тех игроков, которые позволили эмоциям взять верх», — написал Меликов.
По словам Меликова, он поддерживает эту позицию, ведь каждый игрок — это «не просто футболист, он лицо клуба, и от него зависит репутация махачкалинского «Динамо» и всего дагестанского футбола».
При этом Меликов не уточнил, как конкретно футболистов накажут.
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