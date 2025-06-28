Игроков «Краснодара» и махачкалинского «Динамо» накажут за массовую драку

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что «принято самое верное решение — наказать тех игроков, которые позволили эмоциям взять верх». При этом он не уточнил, какое конкретно наказание они понесут

Фото: телеграм-канал ФК «Краснодар»

Футболисты «Краснодара» и махачкалинского «Динамо» будут наказаны за массовую драку во время товарищеского матча. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Дагестана Сергей Меликов.

Инцидент произошел накануне во время матча в Краснодаре. В конце первого тайма после одного из стыков началась массовая потасовка, которая длилась несколько минут. Судья в итоге показал пять красных карточек. Удаления заработали Жоау Батчи и Кевин Ленини из «Краснодара», а также Гамид Агаларов, Валентин Пальцев и Муталип Алибеков из «Динамо».

«Президент «Динамо» Гаджи Гаджиев уже обсудил ситуацию с президентом клуба «Краснодар» Сергеем Галицким. Принято самое верное решение — наказать тех игроков, которые позволили эмоциям взять верх», — написал Меликов.

По словам Меликова, он поддерживает эту позицию, ведь каждый игрок — это «не просто футболист, он лицо клуба, и от него зависит репутация махачкалинского «Динамо» и всего дагестанского футбола».

При этом Меликов не уточнил, как конкретно футболистов накажут.