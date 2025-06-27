Игроки «Краснодара» и махачкалинского «Динамо» устроили массовую драку
Футболисты «Краснодара» и махачкалинского «Динамо» устроили массовую драку во время товарищеского матча.
Встреча проходит на стадионе академии «Краснодар». Инцидент произошел в конце первого тайма.
После одного из стыков начала массовая потасовка, которая длилась несколько минут. Судья в итоге показал пять красных карточек. Удаления заработали Жоау Батчи и Кевин Ленини из «Краснодара», а также Гамид Агаларов, Валентин Пальцев и Муталип Алибеков из «Динамо».
К 58-й минуте счет в матче 1:1.
«Краснодар» в прошлом сезоне впервые стал чемпионом России, «Динамо» заняло 11-е место.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года