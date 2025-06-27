Игроки «Краснодара» и махачкалинского «Динамо» устроили массовую драку

Удаления получили сразу пять игроков: Батчи и Ленини у «Краснодара», Пальцев, Агаларов и Алибеков у махачкалинцев

Фото: телеграм-канал ФК «Динамо» (Махачкала)

Футболисты «Краснодара» и махачкалинского «Динамо» устроили массовую драку во время товарищеского матча.

Встреча проходит на стадионе академии «Краснодар». Инцидент произошел в конце первого тайма.

После одного из стыков начала массовая потасовка, которая длилась несколько минут. Судья в итоге показал пять красных карточек. Удаления заработали Жоау Батчи и Кевин Ленини из «Краснодара», а также Гамид Агаларов, Валентин Пальцев и Муталип Алибеков из «Динамо».

К 58-й минуте счет в матче 1:1.

«Краснодар» в прошлом сезоне впервые стал чемпионом России, «Динамо» заняло 11-е место.