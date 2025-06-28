Клопп назвал новый формат клубного ЧМ худшей идеей в истории футбола

Бывший главный тренер «Ливерпуля» считает, что игроки не смогут восстановиться ни физически, ни морально после сложного сезона. По словам Клоппа, подобные турниры не должны проводиться за счет здоровья игроков

Юрген Клопп (Фото: Matt McNulty / Getty Images)

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает новый формат клубного чемпионата мира худшей идеей, когда-либо реализованной в футболе. Об этом он заявил Die Welt.

Клубный чемпионат мира проходит в США с 15 июня по 13 июля, в нем впервые играют 32 команды. Общий призовой фонд турнира составляет $1 млрд, победитель может заработать до $125 млн.

«Это худшая идея, когда-либо реализованная в футболе. У игроков, участвующих в турнире, нет реального восстановления, ни физического, ни психологического. Конечно, они все заработают много денег, но давайте на мгновение отложим это в сторону. Игрок НБА тоже зарабатывает много денег, но получает четыре месяца отпуска в году. Вирджил ван Дейк (защитник «Ливерпуля». — РБК) столько не получал за всю свою карьеру», — сказал Клопп.

Тренер заявил, что подобные клубному чемпионату мира турниры не должны проводиться за счет здоровья футболистов. Он опасается, что в следующем сезоне игроки будут получать беспрецедентное количество травм. «Если не в следующем сезоне, то на чемпионате мира или после него. <...> Так продолжаться не может. Мы должны давать игрокам перерывы, потому что без них они не смогут оптимально выступать в долгосрочной перспективе», — добавил Клопп.