Клопп назвал новый формат клубного ЧМ худшей идеей в истории футбола
Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает новый формат клубного чемпионата мира худшей идеей, когда-либо реализованной в футболе. Об этом он заявил Die Welt.
Клубный чемпионат мира проходит в США с 15 июня по 13 июля, в нем впервые играют 32 команды. Общий призовой фонд турнира составляет $1 млрд, победитель может заработать до $125 млн.
«Это худшая идея, когда-либо реализованная в футболе. У игроков, участвующих в турнире, нет реального восстановления, ни физического, ни психологического. Конечно, они все заработают много денег, но давайте на мгновение отложим это в сторону. Игрок НБА тоже зарабатывает много денег, но получает четыре месяца отпуска в году. Вирджил ван Дейк (защитник «Ливерпуля». — РБК) столько не получал за всю свою карьеру», — сказал Клопп.
Тренер заявил, что подобные клубному чемпионату мира турниры не должны проводиться за счет здоровья футболистов. Он опасается, что в следующем сезоне игроки будут получать беспрецедентное количество травм. «Если не в следующем сезоне, то на чемпионате мира или после него. <...> Так продолжаться не может. Мы должны давать игрокам перерывы, потому что без них они не смогут оптимально выступать в долгосрочной перспективе», — добавил Клопп.
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