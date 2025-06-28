Экс-футболиста и тренера «Зенита» внесли в базу данных сайта «Миротворец»
Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».
Поводом для внесения 49-летнего Радимова стала в том числе публичная поддержка действий России в конфликте на Украине.
Радимов является чемпионом России в составе «Зенита» (2007 год), обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008). Футболист провел 34 матча за сборную России, в которых забил три мяча.
После завершения карьеры Радимов тренировал молодежную команду «Зенита» и «Зенит-2» (покинул команду в 2022 году), был советником генерального директора «Зенита» по развитию молодежного футбола, возглавлял медиафутбольную команду «Чисто Питер».
Накануне в базу данных сайта «Миротворец» внесли еще одного экс-футболиста сборной России и «Зенита» Владимира Быстрова.
Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем размещается информация о тех, кто, по данным авторов, имеет отношение к «агрессии» против Украины и конфликту в Донбассе.
В мониторинговой миссии ООН осенью 2019 года выступили за закрытие портала, отметив, что публикация фамилий с такими ярлыками, как «террористы, сепаратисты и предатели», несет опасность для общества.
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