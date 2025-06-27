Экс-футболиста сборной России внесли в базу данных сайта «Миротворец»
Бывший футболист сборной России Владимир Быстров попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».
Поводом для внесения 41-летнего спортсмена стала в том числе публичная поддержка действий России в конфликте на Украине.
Быстров играл за «Зенит», московский «Спартак», «Анжи», «Краснодар» и «Тосно». В составе «Зенита» он дважды выиграл чемпионат России (2010, 2011/12), также является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, провел за сборную России 47 матчей и забил четыре гола. Карьеру Быстров завершил в 2018-м.
Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем размещается информация о тех, кто, по данным авторов, имеет отношение к «агрессии» против Украины и конфликту в Донбассе.
В мониторинговой миссии ООН осенью 2019 года выступили за закрытие портала, отметив, что публикация фамилий с такими ярлыками, как «террористы, сепаратисты и предатели», несет опасность для общества.
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