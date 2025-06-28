Швейцарский футбольный союз призвал «Сьон» не играть с «Зенитом»
Швейцарский футбольный союз (SFV) рекомендовал «Сьону» отказаться от проведения товарищеского матча с петербургским «Зенитом». Об этом говорится в заявлении SFV, которое цитирует Blick.
«Зенит» ранее объявил, что 9 июля в Санкт-Петербурге проведет товарищеский матч со «Сьоном». В составе швейцарского клуба выступает россиянин Антон Миранчук. Blick также писала, что европейский клуб получит за приезд в Россию около €320 тыс.
«ФИФА и УЕФА запретили российским командам участвовать в официальных соревнованиях. SFV исключила возможность игры против сборной России с участием швейцарских национальных сборных. Поэтому мы посоветовали ФК «Сьон» не принимать это приглашение», — сказал Адриан Арнольд, директор по корпоративным коммуникациям SFV.
Президент «Сьона» Кристиан Константин заявил, что у него «нет никаких сомнений» по поводу игры в России. «Я всегда придерживался этого мнения и придерживаюсь его сегодня: спорт и политика должны быть четко разделены», — сказал Константин.
Российские сборные и клубы отстранены от международных турниров с 2022 года. «Зенит» впервые за три года сыграет с клубом из Западной Европы. После начала военной операции на Украине соперниками петербуржцев по товарищеским матчам из зоны УЕФА были команды из Казахстана, Азербайджана, Белоруссии, Армении и Сербии.
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