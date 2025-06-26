«Зенит» впервые за три года сыграет с клубом из Западной Европы
«Зенит» 9 июля в Санкт-Петербурге проведет товарищеский матч со швейцарским «Сьоном», сообщила пресс-служба клуба РПЛ.
В составе «Сьона» играет российский полузащитник Антон Миранчук.
«Зенит» и «Сьон» встретятся второй раз в истории — в 2016-м швейцарская команда обыграла петербуржцев на летних сборах.
24 июня швейцарская газета Blick писала, что «Сьон» должен получить за матч около 300 тыс. швейцарских франков (€320 тыс.).
Ранее это же издание писало, что новому тренеру ЦСКА швейцарцу Фабио Челестини грозит тюремное заключение из-за санкций. Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо раскритиковал издание, упрекнув в отсутствии фактчекинга и указав, что клуб не находится «ни под европейскими, ни под швейцарскими санкциями, как и не принадлежит ВЭБ».
РБК направил запрос в пресс-службу «Зенита».
«Зенит» в минувшем сезоне занял второе место в РПЛ, уступив одно очко «Краснодару».
Российские сборные и клубы отстранены от международных турниров с 2022 года. После начала военной операции на Украине соперниками «Зенита» по товарищеским матчам из зоны УЕФА были команды Казахстана, Азербайджана, Белоруссии, Армении и Сербии.
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