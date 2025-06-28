Россиянин по прозвищу Пельмень лишился титула лиги главы UFC по пощечинам

Василий Камоцкий уступил американцу Дейну Вернесу на турнире Power Slap 13 в Лас-Вегасе и не смог защитить чемпионский пояс в супертяжелом весе

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Россиянин Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень не смог защитить титул чемпиона Лиги силовых пощечин Power Slap в супертяжелом весе.

На турнире Power Slap 13 в Лас-Вегасе Камоцкий уступил американцу Дейну Вернесу (Гавайскому убийце) раздельным решением судей — 46:48, 46:48, 47:47.

Камоцкий потерпел первое поражение в Power Slap, который был создан главой UFC Дэйной Уайтом. Россиянин дебютировал в лиге в июне 2024 года, нокаутировав поляка Камила Марусажа. После этого у него было два боя с американцем Коа Вирнесом, первый завершился вничью, а в конце января 2025-го россиянин победил и стал чемпионом Power Slap.

Согласно правилам турниров по силовым пощечинам, первый бьющий определяется жребием. После этого у него есть 60 секунд на пощечину сопернику, который не должен дергаться или защищаться, поднимая плечо. Получившему пощечину дается минута, чтобы прийти в себя, после чего он может сам нанести удар. Если никто не победил нокаутом за три раунда, вердикт выносят судьи.

Камоцкий, фермер из Красноярского края, начал заниматься силовыми пощечинами в 2019 году. Известность получил благодаря участию в турнире по пощечинам Амирана Сардарова. Камоцкий вдохновил главу Дэйну Уайта организовать свой промоушен в этом виде единоборств.