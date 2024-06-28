Форвард «Реала» и сборной Испании Хоселу перешел в катарский клуб «Аль-Гарафа»

Футболист «Реала» и сборной Испании перешел в катарский клуб

Нападающий Хоселу продолжит карьеру в «Аль-Гарафе»

Фото: Kevin C. Cox / Getty Images

Нападающий мадридского «Реала» Хоселу перешел в «Аль-Гарафу» из Катара. Об этом сообщается на сайте испанского клуба.

Нынешний сезон 34-летний Хоселу провел в «Реале» на правах аренды из «Эспаньола», забив 18 голов в 49 матчах. Он помог команде выиграть чемпионат Испании, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов.

«Реал» воспользовался опцией выкупа Хоселу у «Эспаньола» и продал футболиста в «Аль-Гарафу». По информации Transfermarkt, сумма обоих трансферов составила €1,5 млн.

Сейчас Хоселу находится в расположении сборной Испании на Евро-2024. Команда вышла в 1/8 финала, где 30 июня сыграет в Кельне против команды Грузии.