Капитан «Реала» уедет играть в Саудовскую Аравию

Начо Фернандес был игроком «Реала» с десятилетнего возраста, провел за клуб 364 игры и взял рекордные 26 трофеев. ESPN сообщил, что защитник теперь будет играть в Саудовской Аравии

Начо Фернандес (Фото: Michael Regan / Getty Images)

Защитник и капитан «Реала» Начо Фернандес, выигравший с ним 26 титулов, покинул мадридский клуб, сообщила пресс-служба команды.

Начо был в системе «Реала» с десятилетнего возраста, в 2012-м стал игроком основы, после чего выступал за мадридцев 12 сезонов.

Он провел в общей сложности 364 игры, шесть раз победил в Лиге чемпионов, пять раз — на клубном чемпионате мира, четыре раза — в чемпионате Испании, а также завоевал четыре Суперкубка УЕФА, два Кубка и пять Суперкубков Испании.

Начо делит рекорд по числу титулов в «Реале» с хорватом Лукой Модричем, а по числу побед в Лиге чемпионов — с Модричем, Тони Кроосом, Дани Карвахалем и Франсиско Хенто.

ESPN пишет, что 34-летний защитник, который выступает в составе сборной Испании на Евро, с нового сезона будет игроком саудовской «Аль-Кадисии».

Сборная Испании на Евро вышла из группы B с первого места, выиграв все три матча.