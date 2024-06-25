Капитан «Реала» уедет играть в Саудовскую Аравию
Защитник и капитан «Реала» Начо Фернандес, выигравший с ним 26 титулов, покинул мадридский клуб, сообщила пресс-служба команды.
Начо был в системе «Реала» с десятилетнего возраста, в 2012-м стал игроком основы, после чего выступал за мадридцев 12 сезонов.
Он провел в общей сложности 364 игры, шесть раз победил в Лиге чемпионов, пять раз — на клубном чемпионате мира, четыре раза — в чемпионате Испании, а также завоевал четыре Суперкубка УЕФА, два Кубка и пять Суперкубков Испании.
Начо делит рекорд по числу титулов в «Реале» с хорватом Лукой Модричем, а по числу побед в Лиге чемпионов — с Модричем, Тони Кроосом, Дани Карвахалем и Франсиско Хенто.
ESPN пишет, что 34-летний защитник, который выступает в составе сборной Испании на Евро, с нового сезона будет игроком саудовской «Аль-Кадисии».
Сборная Испании на Евро вышла из группы B с первого места, выиграв все три матча.
Пожар в НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино. Видео
Пострадавших после атаки на Севастополь детей отправят на лечение в Москву
Кто попал в новый санкционный список ЕС
Пашинян выразил соболезнования Путину из-за теракта в Дагестане. Текст телеграммы
Прокуратура попросила возбудить уголовное дело против Моргенштерна
В МВД опубликовали список погибших сотрудников в результате нападения боевиков
Новый пакет санкций ЕС затронул операции с криптовалютой. Подробности
Следственный комитет опубликовал видео из Дагестана, где произошли нападения
Актер из «Пиратов Карибского моря» стал жертвой акулы
Названа причина резкого падения курса юаня