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Российские теннисисты подписали декларации о нейтралитете для Уимблдона

Российские теннисисты подписали декларацию о нейтралитете для игры на Уимблдоне
Третий в сезоне турнир «Большого шлема» пройдет с 1 по 14 июля. В мужском и женском одиночном разрядах сыграют 17 представителей России
Фото: Patrick Smith / Getty Images
Фото: Patrick Smith / Getty Images

Все российские и белорусские теннисисты подписали декларацию о нейтралитете, чтобы участвовать в Уимблдоне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе турнира.

«Никто из теннисистов не отказался — все российские и белорусские игроки подписали декларации о нейтралитете, чтобы выступить на турнире», — сказали в пресс-службе Уимблдона.

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Уимблдон, третий в сезоне турнир «Большого шлема», пройдет с 1 по 14 июля. Из россиян в основной сетке сыграют Даниил Медведев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Андрей Рублев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Вероника Кудерметова, Диана Шнайдер, Анна Калинская, Анна Блинкова, Анастасия Потапова, Элина Аванесян и Людмила Самсонова.

Для допуска на Уимблдон российские и белорусские теннисисты уже второй год должны подписать «декларацию о нейтральности», в которой обязуются, в частности, не делать заявлений в поддержку военной операции на Украине.

В 2022 году российских и белорусских теннисистов не допустили на Уимблдон. ATP и WTA за это лишили турнир рейтинговых очков, а также оштрафовали.

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