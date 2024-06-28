Российские теннисисты узнали соперников в первом круге Уимблдона

Даниил Медведев в первом круге Уимблдона сыграет против американца Ковачевича

Даниил Медведев сыграет против американца Ковачевича, Карен Хачанов — против Аслана Карацева, Андрей Рублев — с аргентинцем Комесаной, Мирра Андреева — с чешкой Фрухвиртовой, Дарья Касаткина — с китаянкой Чжан Шуай

Даниил Медведев (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Состоялась жеребьевка Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

Матчи россиян в мужской сетке в первом круге:

Даниил Медведев — Александр Ковачевич (США);

Карен Хачанов — Аслан Карацев;

Андрей Рублев — Франсиско Комесана (Аргентина);

Роман Сафиуллин — Франсиско Серундоло (Аргентина);

Павел Котов — Джордан Томпсон (Австралия).

Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер встретится с немцем Янником Ханфманом, серб Новак Джокович сыграет против чеха Вита Копрживы.

Матчи россиянок в женской сетке:

Дарья Касаткина — Чжан Шуай (Китай);

Анастасия Павлюченкова — Тейлор Таунсенд (США);

Екатерина Александрова — Эмма Радукану (Великобритания);

Мирра Андреева — Бренда Фрухвиртова (Чехия);

Вероника Кудерметова — Барбора Крейчикова (Чехия);

Диана Шнайдер — Каролина Плишкова (Чехия);

Анна Калинская — Панна Удварди (Венгрия);

Анна Блинкова — Каролин Гарсия (Франция);

Элина Аванесян — Ангелина Калинина (Украина);

Людмила Самсонова — Ребека Масарова (Испания).

Первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек в первом круге сыграет с американкой Софией Кенин.

Основная сетка Уимблдона стартует 1 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £50 млн.