Российские теннисисты узнали соперников в первом круге Уимблдона
Состоялась жеребьевка Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».
Матчи россиян в мужской сетке в первом круге:
- Даниил Медведев — Александр Ковачевич (США);
- Карен Хачанов — Аслан Карацев;
- Андрей Рублев — Франсиско Комесана (Аргентина);
- Роман Сафиуллин — Франсиско Серундоло (Аргентина);
- Павел Котов — Джордан Томпсон (Австралия).
Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер встретится с немцем Янником Ханфманом, серб Новак Джокович сыграет против чеха Вита Копрживы.
Матчи россиянок в женской сетке:
- Дарья Касаткина — Чжан Шуай (Китай);
- Анастасия Павлюченкова — Тейлор Таунсенд (США);
- Екатерина Александрова — Эмма Радукану (Великобритания);
- Мирра Андреева — Бренда Фрухвиртова (Чехия);
- Вероника Кудерметова — Барбора Крейчикова (Чехия);
- Диана Шнайдер — Каролина Плишкова (Чехия);
- Анна Калинская — Панна Удварди (Венгрия);
- Анна Блинкова — Каролин Гарсия (Франция);
- Элина Аванесян — Ангелина Калинина (Украина);
- Людмила Самсонова — Ребека Масарова (Испания).
Первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек в первом круге сыграет с американкой Софией Кенин.
Основная сетка Уимблдона стартует 1 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £50 млн.
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