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Российские теннисисты узнали соперников в первом круге Уимблдона

Даниил Медведев в первом круге Уимблдона сыграет против американца Ковачевича
Даниил Медведев сыграет против американца Ковачевича, Карен Хачанов — против Аслана Карацева, Андрей Рублев — с аргентинцем Комесаной, Мирра Андреева — с чешкой Фрухвиртовой, Дарья Касаткина — с китаянкой Чжан Шуай
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Состоялась жеребьевка Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

Матчи россиян в мужской сетке в первом круге:

  • Даниил Медведев — Александр Ковачевич (США);
  • Карен Хачанов — Аслан Карацев;
  • Андрей Рублев — Франсиско Комесана (Аргентина);
  • Роман Сафиуллин — Франсиско Серундоло (Аргентина);
  • Павел Котов — Джордан Томпсон (Австралия).

Никто из россиянок не пробился на Уимблдон через квалификацию
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Эрика Андреева

Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер встретится с немцем Янником Ханфманом, серб Новак Джокович сыграет против чеха Вита Копрживы.

Матчи россиянок в женской сетке:

  • Дарья Касаткина — Чжан Шуай (Китай);
  • Анастасия Павлюченкова — Тейлор Таунсенд (США);
  • Екатерина Александрова — Эмма Радукану (Великобритания);
  • Мирра Андреева — Бренда Фрухвиртова (Чехия);
  • Вероника Кудерметова — Барбора Крейчикова (Чехия);
  • Диана Шнайдер — Каролина Плишкова (Чехия);
  • Анна Калинская — Панна Удварди (Венгрия);
  • Анна Блинкова — Каролин Гарсия (Франция);
  • Элина Аванесян — Ангелина Калинина (Украина);
  • Людмила Самсонова — Ребека Масарова (Испания).

Первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек в первом круге сыграет с американкой Софией Кенин.

Основная сетка Уимблдона стартует 1 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £50 млн.

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теннис Уимблдон Даниил Медведев Андрей Рублев (теннисист) Карен Хачанов Дэйв Мирра Дарья Касаткина Аслан Карацев
Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

теннисист
11 февраля 1996 года
Мирра Андреева фото

Мирра Андреева

теннисистка
29 апреля 2007 года
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