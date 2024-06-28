Шнайдер победила дочь миллиардера из США Наварро в полуфинале турнира WTA

Россиянка победила дочь миллиардера из США в полуфинале турнира WTA

Диана Шнайдер в 1/2 финала в немецком Бад-Хомбурге обыграла Эмму Наварро со счетом 7:5, 2:6, 6:3

Диана Шнайдер (Фото: Cameron Smith / Getty Images for LTA)

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в финал турнира WTA в Бад-Хомбурге (Германия).

В полуфинале 20-летняя россиянка победила американку Эмму Наварро, посеянную на турнире под третьим номером, со счетом 7:5, 2:6, 6:3.

В решающем матче она сыграет против победительницы пары Виктория Томова (Болгария) — Донна Векич (Хорватия).

Шнайдер занимает 47-е место в рейтинге WTA (девятая из россиянок). Она третий раз в карьере сыграет в финале турнира WTA, в феврале россиянка завоевала титул в китайском Хуахине.

23-летняя Наварро — 19-я ракетка мира. Ее отец, Бен Наварро, является миллиардером (Forbes оценивает его состояние в $1,5 млрд), он владеет Credit One Bank.

Турнир в Бад-Хомбурге завершится 29 июня. Призовой фонд соревнований составляет более €800 тыс.