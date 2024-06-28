Лидер сборной Украины призвал не верить «всякому бреду» о его травме
Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик объяснил, почему пропустил решающий матч сборной Украины на групповом этапе чемпионата Европы 2024 года против команды Бельгии.
Сделал это он в комментариях в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) паблика theukrfoot.
Там был пост со ссылкой на издание «Чемпион», которое сообщило, что Мудрик пропустил игру из-за полученной в тренажерном зале травмы. В комментариях футболист написал: «Чемпион по бреду. Те, кто верит во всякий бред от таких чемпионов, такие же сами».
Мудрик добавил, что получил травму на 80-й минуте в матче второго тура группового этапа со Словакией.
Футболист выразил сожаление, что люди верят «вкинутым вбросам». «Друзья, верьте только фактам, а не бреду, который распространяют для просмотров», — заключил Мудрик.
Встреча против сборной Бельгии завершилась со счетом 0:0. Украина набрала четыре очка, но заняла последнее место в группе Е и не смогла выйти в плей-офф.
Мудрик отыграл все 90 минут в матче с Румынией (0:3), а в игре со Словакией (2:1) его заменили на 85-й минуте. Результативными действиями лидер сборной Украины не отметился.
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