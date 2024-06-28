Главным тренером «Химок» стал специалист из структуры «Барселоны»

Подмосковный клуб возглавил Франк Артига, выигравший 12 чемпионских титулов в юношеских и молодежных турнирах Испании. В минувшем сезоне он тренировал московскую «Родину»

Франк Артига (Фото: ФК «Химки»)

Главным тренером футбольного клуба «Химки» стал испанский специалист Франк Артига, который ранее долгое время работал в структуре «Барселоны». Об этом сообщает сайт подмосковной команды.

Структура «Барселоны» объединяет детские, юношеские и молодежные команды, выступающие под эгидой каталонского клуба в разных турнирах. Артига начал работать в академии «Барселоны» в 2010 году, где тренировал команды разных возрастов вплоть до 2021-го. За это время выиграл 12 чемпионских титулов в юношеских и молодежных турнирах Испании.

В минувшем сезоне тренер возглавлял московскую «Родину», которая под его руководством заняла пятое место в первой лиге России, вплотную приблизившись к зоне стыковых матчей. «Химки» закончили чемпионат на первом месте и напрямую вышли в РПЛ.

«Рад присоединиться к футбольной семье «Химок». Надеюсь привить команде эффективный футбол и подарить много радости нашим болельщикам, они заслужили положительные эмоции. Спасибо всем, кто причастен к моему назначению в клуб. После того как решатся некоторые технические вопросы, к нам должны присоединиться четыре-пять моих помощников, все они хорошие специалисты. Останутся и сотрудники предыдущего штаба, которому искренне благодарен за проделанную качественную работу», — прокомментировал свое назначение Артига.

Ранее стало известно, что в «Химки» вернулся 37-летний экс-футболист «Спартака» и сборной России Денис Глушаков, который присоединился к клубу на правах свободного агента по истечении контракта с армянским «Урарту».

Глушаков выступал за подмосковную команду в период с 2020 по 2022 год, отметившись 15 забитыми мячами и пятью результативными передачами. Всего на счету футболиста более 300 матчей в Премьер-лиге. В сборной России он провел 57 встреч и забил пять голов, играл на чемпионате мира-2014 и чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.