 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Главным тренером «Химок» стал специалист из структуры «Барселоны»

Подмосковный клуб возглавил Франк Артига, выигравший 12 чемпионских титулов в юношеских и молодежных турнирах Испании. В минувшем сезоне он тренировал московскую «Родину»
Франк Артига
Франк Артига (Фото: ФК «Химки»)

Главным тренером футбольного клуба «Химки» стал испанский специалист Франк Артига, который ранее долгое время работал в структуре «Барселоны». Об этом сообщает сайт подмосковной команды.

Структура «Барселоны» объединяет детские, юношеские и молодежные команды, выступающие под эгидой каталонского клуба в разных турнирах. Артига начал работать в академии «Барселоны» в 2010 году, где тренировал команды разных возрастов вплоть до 2021-го. За это время выиграл 12 чемпионских титулов в юношеских и молодежных турнирах Испании.

В минувшем сезоне тренер возглавлял московскую «Родину», которая под его руководством заняла пятое место в первой лиге России, вплотную приблизившись к зоне стыковых матчей. «Химки» закончили чемпионат на первом месте и напрямую вышли в РПЛ.

«Рад присоединиться к футбольной семье «Химок». Надеюсь привить команде эффективный футбол и подарить много радости нашим болельщикам, они заслужили положительные эмоции. Спасибо всем, кто причастен к моему назначению в клуб. После того как решатся некоторые технические вопросы, к нам должны присоединиться четыре-пять моих помощников, все они хорошие специалисты. Останутся и сотрудники предыдущего штаба, которому искренне благодарен за проделанную качественную работу», — прокомментировал свое назначение Артига.

Ранее стало известно, что в «Химки» вернулся 37-летний экс-футболист «Спартака» и сборной России Денис Глушаков, который присоединился к клубу на правах свободного агента по истечении контракта с армянским «Урарту».

Глушаков выступал за подмосковную команду в период с 2020 по 2022 год, отметившись 15 забитыми мячами и пятью результативными передачами. Всего на счету футболиста более 300 матчей в Премьер-лиге. В сборной России он провел 57 встреч и забил пять голов, играл на чемпионате мира-2014 и чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.

Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки

Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео

Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»

Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Авторы
Теги
Ярослав Гронский Ярослав Гронский
ФК Химки ФК Барселона
Материалы по теме
«Химки» объявили о возвращении 37-летнего Дениса Глушакова
Спорт
«Химки» уволили вернувшего клуб в РПЛ главного тренера
Спорт
«Химки» стали победителями Первой лиги
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 90,99 (-3,13) Инвестиции, 27 июн, 17:29 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 84,96 (-2,84) Инвестиции, 27 июн, 17:29
На кого демократы могут сменить Байдена после неудачных теледебатов Политика, 14:05
Суд в Гааге приостановил процесс выдачи ордера на арест Нетаньяху Политика, 14:01
Черчесову не понравилось, что журналист задал ему вопрос на казахском Спорт, 13:56
FATF исключила Турцию и Ямайку из серого списка и добавила туда Монако Финансы, 13:53
«Заражение эмоциями»: почему быть добрым выгодно — Fast Company Pro, 13:44
РЖД запустили лист ожидания для билетов на поезда дальнего следования Общество, 13:43
AFP узнало, что Киев подталкивает ЕС к созданию бесполетной зоны Политика, 13:43
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Что будет с рынком новостроек после 1 июля. Прогнозы застройщиков Недвижимость, 13:35
Российские теннисисты узнали соперников в первом круге Уимблдона Спорт, 13:29
«Сбер» открыл первые полноценные офисы в Донбассе Финансы, 13:27
ПВО сбили воздушный шар над Белгородской областью Политика, 13:16
Как приумножить кадры и привлечь инвесторов Отрасли, 13:13
Центр «зеленого кольца»: каким будет новый жилой район City Bay РБК и City Bay, 13:12
Адвокат заявил, что следствие знает о местонахождении Блиновского Общество, 13:11