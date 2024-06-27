«Химки» объявили о возвращении 37-летнего Дениса Глушакова
Бывший футболист «Спартака» и сборной России Денис Глушаков подписал контракт с «Химками», за которые футболист уже выступал на одном из этапов своей карьеры. Об этом сообщает официальный сайт подмосковного клуба.
Сроки контракта и статус футболиста не уточняются. Ранее сообщалось, что 37-летний полузащитник может стать играющим тренером «Химок».
В чемпионате России Денис Глушаков представлял такие команды, как «Локомотив», «Ахмат» и «Пари НН». Пик карьеры Глушакова пришелся на московский «Спартак», в составе которого он стал чемпионом и обладателем Суперкубка страны.
За «Химки» Глушаков играл в период с 2020 по 2022 год, отметившись 15 забитыми мячами и пятью результативными передачами. Всего на счету футболиста более 300 матчей в Премьер-лиге. В сборной России Глушаков провел 57 встреч и забил пять голов, играл на чемпионате мира 2014 и чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.
Последним клубом полузащитника стал армянский «Урарту», который Глушаков покинул в мае 2024 года после истечения сроков контракта.
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