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«Химки» объявили о возвращении 37-летнего Дениса Глушакова

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Глушаков вернулся в «Химки»
Экс-футболист «Спартака» и сборной России выступал за подмосковный клуб с 2020 по 2022 год, отметившись 15 голами и пятью результативными передачами
Денис Глушаков
Денис Глушаков (Фото: ФК «Химки» )

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Денис Глушаков подписал контракт с «Химками», за которые футболист уже выступал на одном из этапов своей карьеры. Об этом сообщает официальный сайт подмосковного клуба.

Сроки контракта и статус футболиста не уточняются. Ранее сообщалось, что 37-летний полузащитник может стать играющим тренером «Химок».

В чемпионате России Денис Глушаков представлял такие команды, как «Локомотив», «Ахмат» и «Пари НН». Пик карьеры Глушакова пришелся на московский «Спартак», в составе которого он стал чемпионом и обладателем Суперкубка страны.

За «Химки» Глушаков играл в период с 2020 по 2022 год, отметившись 15 забитыми мячами и пятью результативными передачами. Всего на счету футболиста более 300 матчей в Премьер-лиге. В сборной России Глушаков провел 57 встреч и забил пять голов, играл на чемпионате мира 2014 и чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.

Последним клубом полузащитника стал армянский «Урарту», который Глушаков покинул в мае 2024 года после истечения сроков контракта.

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Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Химки Денис Глушаков
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