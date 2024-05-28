Рыбакина с победы стартовала на «Ролан Гаррос»
Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла во второй круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».
В первом матче 24-летняя Рыбакина, посеянная на турнире под четвертым номером, победила бельгийку Грет Миннен, 85-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:3.
Ее следующей соперницей будет победительница пары Аранча Рус (Нидерланды) — Анжелика Кербер (Германия).
Рыбакина, которая до 2018 года представляла Россию, является четвертой ракеткой мира, на ее счету восемь титулов на турнирах WTA. В 2022 году теннисистка стала победительницей Уимблдона, в 2023-м она дошла до финала Australian Open, где уступила Арине Соболенко из Белоруссии. На «Ролан Гаррос» ее лучший результат — 1/4 финала в 2021-м.
«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.
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