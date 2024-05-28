Рыбакина с победы стартовала на «Ролан Гаррос»

Четвертая ракетка мира в первом круге победила бельгийку Грет Миннен. Ее следующей соперницей будет нидерландка Аранча Рус или немка Анжелика Кербер

Елена Рыбакина (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла во второй круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».

В первом матче 24-летняя Рыбакина, посеянная на турнире под четвертым номером, победила бельгийку Грет Миннен, 85-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:3.

Ее следующей соперницей будет победительница пары Аранча Рус (Нидерланды) — Анжелика Кербер (Германия).

Рыбакина, которая до 2018 года представляла Россию, является четвертой ракеткой мира, на ее счету восемь титулов на турнирах WTA. В 2022 году теннисистка стала победительницей Уимблдона, в 2023-м она дошла до финала Australian Open, где уступила Арине Соболенко из Белоруссии. На «Ролан Гаррос» ее лучший результат — 1/4 финала в 2021-м.

«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.