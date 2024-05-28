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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Олимпийского чемпиона в прыжках с шестом дисквалифицировали за допинг

Олимпийского чемпиона в прыжках с шестом Браса дисквалифицировали за допинг
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Бразилец Тьяго Брас отстранен до 27 ноября 2024 года. Таким образом, 30-летний спортсмен не сможет выступать на Олимпийских играх в Париже
Фото: Christian Petersen / Getty Images
Фото: Christian Petersen / Getty Images

Бразильский прыгун с шестом Тьяго Брас, олимпийский чемпион 2016 года, дисквалифицирован на 16 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

В допинг-пробе 30-летнего спортсмена, взятой 2 июля прошлого года на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме, были обнаружены следы остарина.

Вину спортсмена в умышленном употреблении допинга доказать не удалось. Брас утверждал, что остарин попал в его организм вместе со спортивными добавками.

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Дисквалификация спортсмена будет действовать до 27 ноября 2024 года. Таким образом, Брас не сможет выступать на Олимпийских играх в Париже.

На счету Браса золото ОИ-2016, а также бронза Олимпиады в Токио. Кроме того, бразилец завоевал серебро чемпионата мира 2022 года в помещении.

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прыжки с шестом допинг Олимпиада-2024
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