Олимпийского чемпиона в прыжках с шестом Браса дисквалифицировали за допинг

Олимпийского чемпиона в прыжках с шестом дисквалифицировали за допинг

Бразилец Тьяго Брас отстранен до 27 ноября 2024 года. Таким образом, 30-летний спортсмен не сможет выступать на Олимпийских играх в Париже

Фото: Christian Petersen / Getty Images

Бразильский прыгун с шестом Тьяго Брас, олимпийский чемпион 2016 года, дисквалифицирован на 16 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

В допинг-пробе 30-летнего спортсмена, взятой 2 июля прошлого года на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме, были обнаружены следы остарина.

Вину спортсмена в умышленном употреблении допинга доказать не удалось. Брас утверждал, что остарин попал в его организм вместе со спортивными добавками.

Дисквалификация спортсмена будет действовать до 27 ноября 2024 года. Таким образом, Брас не сможет выступать на Олимпийских играх в Париже.

На счету Браса золото ОИ-2016, а также бронза Олимпиады в Токио. Кроме того, бразилец завоевал серебро чемпионата мира 2022 года в помещении.