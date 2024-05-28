Олимпийского чемпиона в прыжках с шестом дисквалифицировали за допинг
Бразильский прыгун с шестом Тьяго Брас, олимпийский чемпион 2016 года, дисквалифицирован на 16 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).
В допинг-пробе 30-летнего спортсмена, взятой 2 июля прошлого года на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме, были обнаружены следы остарина.
Вину спортсмена в умышленном употреблении допинга доказать не удалось. Брас утверждал, что остарин попал в его организм вместе со спортивными добавками.
Дисквалификация спортсмена будет действовать до 27 ноября 2024 года. Таким образом, Брас не сможет выступать на Олимпийских играх в Париже.
На счету Браса золото ОИ-2016, а также бронза Олимпиады в Токио. Кроме того, бразилец завоевал серебро чемпионата мира 2022 года в помещении.
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