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Сборная России лишилась игрока «Спартака» перед матчем с Белоруссией

Хлусевич из «Спартака» пропустит матч сборной России с Белоруссией из-за травмы
Даниил Хлусевич не успеет полностью восстановиться к началу подготовительного сбора в Новогорске. Матч с Белоруссией пройдет в Минске 7 июня
Даниил Хлусевич
Даниил Хлусевич (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич пропустит товарищеский матч сборной России с командой Белоруссии из-за травмы. Об этом сообщается на сайте РФС.

«Хлусевич не принял участие в матче заключительного тура РПЛ. Игрок прошел МРТ-обследование, которое показало, что 23-летний футболист не сможет полностью восстановиться к началу подготовительного сбора в Новогорске», — говорится в сообщении.

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Сборная России соберется в Новогорске 1 июня. Игра с белорусами пройдет 7 июня в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо».

На счету Хлусевич шесть матчей в составе сборной страны.

Сборная России с февраля 2022 года отстранена от турниров ФИФА и УЕФА, команда проводит только товарищеские матчи.

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