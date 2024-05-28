Сборная России лишилась игрока «Спартака» перед матчем с Белоруссией
Полузащитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич пропустит товарищеский матч сборной России с командой Белоруссии из-за травмы. Об этом сообщается на сайте РФС.
«Хлусевич не принял участие в матче заключительного тура РПЛ. Игрок прошел МРТ-обследование, которое показало, что 23-летний футболист не сможет полностью восстановиться к началу подготовительного сбора в Новогорске», — говорится в сообщении.
Сборная России соберется в Новогорске 1 июня. Игра с белорусами пройдет 7 июня в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо».
На счету Хлусевич шесть матчей в составе сборной страны.
Сборная России с февраля 2022 года отстранена от турниров ФИФА и УЕФА, команда проводит только товарищеские матчи.
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