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Карпин назвал состав сборной России на матч с Белоруссией

Карпин назвал состав сборной России на матч с командой Белоруссии
Игра пройдет 7 июня в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо». В составе четыре легионера — Андрей Лунев, Далер Кузяев, Алексей Миранчук и Арсен Захарян
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Тренерский штаб сборной России во главе в Валерием Карпиным вызвал 27 футболистов на товарищеский матч с командой Белоруссии. Об этом сообщается на сайте РФС.

Состав выглядит следующим образом:

вратари — Матвей Сафонов («Краснодар»), Андрей Лунев («Карабах»), Александр Максименко («Спартак»), Илья Лантратов («Локомотив»).

защитники — Даниил Хлусевич, Никита Чернов (оба — «Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко, Илья Вахания (оба — «Ростов»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба — «Крылья Советов»).

полузащитники — Далер Кузяев («Гавр»), Антон Миранчук, Артем Карпукас (оба — «Локомотив»), Данил Глебов, Кирилл Щетинин (оба — «Ростов»), Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев («Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Лечи Садулаев («Ахмат»).

нападающие — Федор Чалов (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»).

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Команда соберется в Новогорске 1 июня. Игра с белорусами пройдет 7 июня в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо».

Полузащитник «Монако» Александр Головин не приедет в сборную из-за травмы.

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