Рекордсменка турниров «Большого шлема» провела последний матч в карьере
Французская теннисистка Ализе Корне не смогла выйти во второй круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».
Корне, получившая wild card в основную сетку, в первом круге уступила китаянке Чжэн Циньвэнь, восьмой ракетке мира, со счетом 2:6, 1:6.
Для 34-летней Корне это был последний матч в карьере. Она является рекордсменкой по числу выступлений в основной сетке на турнирах «Большого шлема» подряд — 69.
Корне является бывшей 11-й ракеткой мира, на ее счету шесть титулов WTA. При этом на турнирах «Большого шлема» она лишь раз дошла до 1/4 финала — на Australian Open в 2022 году.
Чжэн Циньвэнь во втором круге сыграет против Эшлин Крюгер (США) или Тамары Корпач (Германия).
«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.
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