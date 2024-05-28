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Рекордсменка турниров «Большого шлема» провела последний матч в карьере

Рекордсменка турниров «Большого шлема» Корне провела последний матч в карьере
Ализе Корне в первом круге «Ролан Гаррос» разгромно проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь. Для 34-летней француженки это было 69-е подряд участие в основной сетке на турнирах «Большого шлема»
Ализе Корне
Ализе Корне (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Французская теннисистка Ализе Корне не смогла выйти во второй круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».

Корне, получившая wild card в основную сетку, в первом круге уступила китаянке Чжэн Циньвэнь, восьмой ракетке мира, со счетом 2:6, 1:6.

Для 34-летней Корне это был последний матч в карьере. Она является рекордсменкой по числу выступлений в основной сетке на турнирах «Большого шлема» подряд — 69.

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Корне является бывшей 11-й ракеткой мира, на ее счету шесть титулов WTA. При этом на турнирах «Большого шлема» она лишь раз дошла до 1/4 финала — на Australian Open в 2022 году.

Чжэн Циньвэнь во втором круге сыграет против Эшлин Крюгер (США) или Тамары Корпач (Германия).

«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.

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