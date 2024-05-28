«Локомотив» продал призера ЧМ-2018 в греческий клуб
Греческий «Панатинаикос» выкупил права на хорватского защитника «Локомотива» Тина Едвая. Об этом сообщается на сайте московского клуба.
Ранее 28-летний футболист играл за «Панатинаикос» на правах аренды. В нынешнем сезоне Едвай провел за греческий клуб 40 матчей во всех турнирах, забив два гола.
Едвай перешел в «Локомотив» летом 2021 года из «Байера», подписав контракт на четыре года. За московский клуб он провел 41 матч и забил два мяча.
За сборную Хорватии Едвай сыграл 26 матчей и забил два гола, он является серебряным призером чемпионата мира 2018 года.
Польша ввела ограничения на передвижение российских дипломатов по стране
В ЕС ввели новый режим санкций в отношении России
На Украине закроют театр из-за того, что почти всех актеров забрали по мобилизации
Эрдоган предложил разработать новую турецкую Конституцию.
В Мытищах на штрафстоянке сгорели девять автомобилей. Видео
Мирзиеев встретил Владимира Путина в президентском дворце в Ташкенте. Видео
МИД предложил исключить «Талибан» из списка террористов в России
Apple пояснила внезапное возникновение в iPhone ранее удаленных фото
Названы официальные цены на кроссовер XCite X-cross 7
Названы районы Москвы с наибольшим приростом цен на вторичное жилье
Фонды денежного рынка vs. накопительные счета. Что выгоднее?
«Угрожающая картина». Эксперты о падении рынка акций и его перспективах