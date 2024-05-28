«Локомотив» продал призера ЧМ-2018 в греческий клуб

Хорватский защитник Тин Едвай ранее играл за «Панатинаикос» на правах аренды, теперь греческий клуб совершил полноценный трансфер

Тин Едвай (Фото: Валентина Певцова / ТАСС)

Греческий «Панатинаикос» выкупил права на хорватского защитника «Локомотива» Тина Едвая. Об этом сообщается на сайте московского клуба.

Ранее 28-летний футболист играл за «Панатинаикос» на правах аренды. В нынешнем сезоне Едвай провел за греческий клуб 40 матчей во всех турнирах, забив два гола.

Едвай перешел в «Локомотив» летом 2021 года из «Байера», подписав контракт на четыре года. За московский клуб он провел 41 матч и забил два мяча.

За сборную Хорватии Едвай сыграл 26 матчей и забил два гола, он является серебряным призером чемпионата мира 2018 года.