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«Локомотив» продал призера ЧМ-2018 в греческий клуб

«Локомотив» продал призера ЧМ-2018 Тина Едвая в «Панатинаикос»
Хорватский защитник Тин Едвай ранее играл за «Панатинаикос» на правах аренды, теперь греческий клуб совершил полноценный трансфер
Тин Едвай
Тин Едвай (Фото: Валентина Певцова / ТАСС)

Греческий «Панатинаикос» выкупил права на хорватского защитника «Локомотива» Тина Едвая. Об этом сообщается на сайте московского клуба.

Ранее 28-летний футболист играл за «Панатинаикос» на правах аренды. В нынешнем сезоне Едвай провел за греческий клуб 40 матчей во всех турнирах, забив два гола.

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Едвай перешел в «Локомотив» летом 2021 года из «Байера», подписав контракт на четыре года. За московский клуб он провел 41 матч и забил два мяча.

За сборную Хорватии Едвай сыграл 26 матчей и забил два гола, он является серебряным призером чемпионата мира 2018 года.

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Футбол ФК Локомотив Москва Панатинаикос
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