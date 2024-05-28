Тарасова отказалась считать потерей смену гражданства ученицы Плющенко
Cмена спортивного гражданства фигуристки Софьи Титовой не станет потерей для российского фигурного катания. Такое мнение Metaratings высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Ранее 28 мая стало известно, что 15-летняя Титова, ученица двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, будет выступать за Армению.
«Я считаю, для российского фигурного катания уход Титовой не будет потерей. К смене гражданства в принципе отношусь нормально. Она же разрешена, и люди пользуются», — сказала Тарасова.
В прошлом сезоне Титова заняла первое место на турнире на призы Анжелики Крыловой и Олега Овсянникова, третье место на всероссийских соревнованиях «Сердце России», а также десятое место на всероссийских соревнованиях «Идель».
Российские фигуристы отстранены от международных стартов с марта 2022 года.
Польша ввела ограничения на передвижение российских дипломатов по стране
В ЕС ввели новый режим санкций в отношении России
На Украине закроют театр из-за того, что почти всех актеров забрали по мобилизации
Эрдоган предложил разработать новую турецкую Конституцию.
В Мытищах на штрафстоянке сгорели девять автомобилей. Видео
Мирзиеев встретил Владимира Путина в президентском дворце в Ташкенте. Видео
МИД предложил исключить «Талибан» из списка террористов в России
Apple пояснила внезапное возникновение в iPhone ранее удаленных фото
Названы официальные цены на кроссовер XCite X-cross 7
Названы районы Москвы с наибольшим приростом цен на вторичное жилье
Фонды денежного рынка vs. накопительные счета. Что выгоднее?
«Угрожающая картина». Эксперты о падении рынка акций и его перспективах