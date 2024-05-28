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Тарасова отказалась считать потерей смену гражданства ученицы Плющенко

Тарасова отказалась считать потерей смену гражданства фигуристки Софьи Титовой
Тарасова отметила, что нормально относится к смене гражданства российских спортсменов. 15-летняя Софья Титова будет выступать за Армению
Софья Титова
Софья Титова (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Cмена спортивного гражданства фигуристки Софьи Титовой не станет потерей для российского фигурного катания. Такое мнение Metaratings высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Ранее 28 мая стало известно, что 15-летняя Титова, ученица двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, будет выступать за Армению.

«Я считаю, для российского фигурного катания уход Титовой не будет потерей. К смене гражданства в принципе отношусь нормально. Она же разрешена, и люди пользуются», — сказала Тарасова.

Ученица Плющенко сменила спортивное гражданство
Спорт
Софья Титова

В прошлом сезоне Титова заняла первое место на турнире на призы Анжелики Крыловой и Олега Овсянникова, третье место на всероссийских соревнованиях «Сердце России», а также десятое место на всероссийских соревнованиях «Идель».

Российские фигуристы отстранены от международных стартов с марта 2022 года.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание смена гражданства Татьяна Тарасова Софья Титова
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