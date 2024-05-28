Тедеско не вызвал голкипера «Реала» Куртуа в сборную Бельгии на Евро-2024

Тедеско не вызвал Куртуа в сборную Бельгии на Евро-2024

Голкипер «Реала» почти весь нынешний сезон пропустил из-за травмы колена

Тибо Куртуа (Фото: Angel Martinez / Getty Images)

Тренерский штаб сборной Бельгии во главе с Доменико Тедеско огласил состав на предстоящий чемпионат Европы 2024 года. Список опубликован на сайте федерации футбола страны.

Список из 25 игроков выглядит следующим образом:

вратари — Кун Кастелс («Вольфсбург», Германия), Томас Камински («Лутон», Англия), Матц Селс («Ноттингем Форест», Англия);

защитники — Тимоти Кастань («Фулхэм», Англия), Зено Дебаст, Ян Вертонген (оба — «Андерлехт»), Ваут Фас («Лестер», Англия), Томас Менье («Трабзонспор», Турция), Артюр Теате («Ренн», Франция);

полузащитники — Янник Феррейра Карраско («Аш-Шабаб», Саудовская Аравия), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», Англия), Максим Де Кёйпер («Брюгге»), Шарль де Кетеларе («Аталанта», Италия), Доди Лукебакио («Севилья», Испания), Орель Мангаля («Лион», Франция), Амаду Онана («Эвертон», Англия), Юри Тилеманс («Астон Вилла», Англия), Артур Вермерен, Аксель Витсель (оба — «Атлетико», Испания), Астер Вранкс («Вольфсбург»);

нападающие — Йохан Бакайоко (ПСВ, Нидерланды), Жереми Доку («Манчестер Сити»), Ромелу Лукаку («Рома», Италия), Лоис Опенда («Лейпциг», Германия), Леандро Троссард («Арсенал», Англия).

В списке не оказалось голкипера мадридского «Реала» Тибо Куртуа, который почти весь сезон пропустил из-за травмы колена. Вратарь еще в декабре говорил, что не успеет набрать хорошую форму к Евро-2024 и не собирается занимать место других голкиперов в сборной. Прошлым летом у Куртуа и Тедеско, бывшего тренера московского «Спартака», был конфликт.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кёльне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.

Бельгийцы сыграют в группе Е вместе с командами Словакии, Румынии и Украины.