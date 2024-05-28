Футболист «Спартака» Бабич вошел в состав сборной Сербии на Евро-2024

Футболист «Спартака» вошел в состав сборной Сербии на Евро-2024

На чемпионате Европы сыграет защитник «Спартака» Срджан Бабич. Страхиня Эракович («Зенит») и Саша Зделар (ЦСКА), которые были в предварительном списке, в окончательный состав не вошли

Срджан Бабич (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Тренерский штаб сборной Сербии во главе с Драганом Стойковичем огласил окончательный состав на предстоящий чемпионат Европы 2024 года. Список опубликован на сайте Футбольного союза Сербии.

Список из 26 игроков выглядит следующим образом:

вратари — Ваня Милинкович-Савич («Торино», Италия), Предраг Райкович («Мальорка», Испания), Джордже Петрович («Челси», Англия);

защитники — Страхиня Павлович («Зальцбург», Австрия), Никола Миленкович («Фиорентина», Италия), Милош Велькович («Вердер», Германия), Срджан Бабич («Спартак», Россия), Урош Спаич («Црвена Звезда»), Неманья Стоич (ТСЦ);

полузащитники — Саша Лукич («Фулхэм», Англия), Неманья Гудель («Севилья», Испания), Неманья Максимович («Хетафе», Испания), Иван Илич («Торино»), Срджан Мияилович («Црвена Звезда»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), Душан Тадич («Фенербахче», Турция), Лазар Самарджич («Удинезе», Италия), Велько Бирманчевич («Спарта», Прага, Чехия), Филип Костич («Ювентус», Италия), Филип Младенович («Панатинаикос», Греция), Андрия Живкович (ПАОК, Греция), Мият Гачинович (АЕК, Греция);

нападающие — Александар Митрович («Аль-Хиляль»), Душан Влахович («Ювентус»), Лука Йович («Милан»), Петар Ратков («Зальцбург»).

В списке один футболист из Российской премьер-лиги — Бабич. В предварительном составе были Страхиня Эракович («Зенит») и Саша Зделар (ЦСКА), но в окончательный список они не вошли.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кёльне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.

Сербы сыграют в группе С вместе с командами Дании, Словении и Англии.