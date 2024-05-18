Три игрока из РПЛ вошли в расширенный состав сборной Сербии на Евро-2024
Тренерский штаб сборной Сербии во главе с Драганом Стойковичем огласил предварительных состав на предстоящий чемпионат Европы 2024 года. Список опубликован на сайте Футбольного союза Сербии.
В окончательный состав на Евро-2024 должны войти 26 человек, в предварительном — 35 игроков:
вратари — Ваня Милинкович-Савич («Торино», Италия), Предраг Райкович («Мальорка», Испания), Джордже Петрович («Челси», Англия), Александар Йованович («Партизан»);
защитники — Страхиня Павлович («Зальцбург», Австрия), Никола Миленкович («Фиорентина», Италия), Милош Велькович («Вердер», Германия), Срджан Бабич («Спартак», Россия), Урош Спаич («Црвена Звезда»), Страхиня Эракович («Зенит», Россия), Неманья Стоич (ТСЦ), Ян-Карло Симич («Милан», Италия);
полузащитники — Саша Лукич («Фулхэм», Англия), Неманья Гудель («Севилья», Испания), Неманья Максимович («Хетафе», Испания), Иван Илич («Торино»), Саша Зделар (ЦСКА, Россия), Срджан Мияилович («Црвена Звезда»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), Душан Тадич («Фенербахче», Турция), Самед Баждар («Партизан»), Александр Чиркович (ТСЦ), Лазар Самарджич («Удинезе», Италия), Велько Бирманчевич («Спарта», Прага, Чехия), Филип Костич («Ювентус», Италия), Филип Младенович («Панатинаикос», Греция), Матия Глущевич («Раднички-1923»), Андрия Живкович (ПАОК, Греция), Мият Гачинович (АЕК, Греция), Неманя Радонич («Мальорка»).
нападающие — Александар Митрович («Аль-Хиляль»), Душан Влахович («Ювентус»), Лука Йович («Милан»), Петар Ратков («Зальцбург»), Михайло Иванович («Войводина»).
Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кёльне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.
Сербы сыграют в группе С вместе с командами Дании, Словении и Англии.
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