В Финляндии возмутились вторым местом сборной России в рейтинге IIHF

Бывший вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола считает, что рейтинг IIHF лучше вообще упразднить, если сборная России в нем поднимается, несмотря на отстранение

Игроки сборной России (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Бывший вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола считает нелепым подъем сборной России в рейтинге IIHF, несмотря на пропуск чемпионата мира. Об этом Куммола, который сейчас занимает пост мэра финского Тампере, заявил Ilta Sanomat.

«Это выглядит совершенно невероятным. За три последних года моей работы [на посту вице-президента IIHF] в 2018–2021 годах Россия выиграла одну бронзу. Не знаю, что там происходит, но это выглядит настолько нелепо, что лучше вообще упразднить этот рейтинг», — сказал Куммола.

Куммола отметил, что новость о подъеме сборной России в рейтинге стала для него шокирующей.

IIHF накануне обновила рейтинга сборных после чемпионата мира 2024 года. Сборная России сместила со второго места Финляндию, хотя из-за отстранения пропустила третий чемпионат мира подряд. В связи с отстранением рейтинг России заморожен. Финны на прошедшем ЧМ уступили в 1/4 финала.