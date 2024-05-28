В Финляндии возмутились вторым местом сборной России в рейтинге IIHF
Бывший вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола считает нелепым подъем сборной России в рейтинге IIHF, несмотря на пропуск чемпионата мира. Об этом Куммола, который сейчас занимает пост мэра финского Тампере, заявил Ilta Sanomat.
«Это выглядит совершенно невероятным. За три последних года моей работы [на посту вице-президента IIHF] в 2018–2021 годах Россия выиграла одну бронзу. Не знаю, что там происходит, но это выглядит настолько нелепо, что лучше вообще упразднить этот рейтинг», — сказал Куммола.
Куммола отметил, что новость о подъеме сборной России в рейтинге стала для него шокирующей.
IIHF накануне обновила рейтинга сборных после чемпионата мира 2024 года. Сборная России сместила со второго места Финляндию, хотя из-за отстранения пропустила третий чемпионат мира подряд. В связи с отстранением рейтинг России заморожен. Финны на прошедшем ЧМ уступили в 1/4 финала.
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