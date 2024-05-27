Россия поднялась в рейтинге IIHF на второе место, несмотря на отстранение

Россия поднялась в рейтинге IIHF на второе место, несмотря на отстранение

Сборная России сместила со второго места Финляндию, хотя из-за отстранения пропустила третий чемпионат мира подряд. В связи с отстранением рейтинг сборной России заморожен

Хоккеисты сборной России (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Сборная России поднялась c третьего на второе место в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF), который был обновлен после чемпионата мира 2024 года.

Сборная России сместила со второго места Финляндию, хотя из-за отстранения пропустила третий чемпионат мира подряд. В связи с отстранением рейтинг России заморожен.

Финляндия проиграла Швеции в четвертьфинале чемпионата мира. На счету России 4065 очков, у Финляндии — 3955.

Лидерство сохранила Канада (4100), которая впервые с 2018 года не смогла завоевать медали. Впервые с 2010 года золото завоевала Чехия (3945), которая поднялась с восьмого места на четвертое. Дошедшая до финала Швейцария поднялась на пятое место с седьмого.