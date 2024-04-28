Павлюченкова проиграла Касаткиной на крупном турнире в Мадриде
Первая ракетка России Дарья Касаткина вышла в четвертый круг турнира в Мадриде с призовым фондом €7,68 млн.
В третьем круге Касаткина, 11-я в мировом рейтинге, обыграла Анастасию Павлюченкову (22) со счетом 7:6 (7:5), 7:5.
В следующем раунде Касаткина сыграет с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой, которая до 2012 года играла за Россию.
Из россиянок в одиночном разряде турнира остались только Касаткина и 16-летняя Мирра Андреева, которой позднее в воскресенье предстоит матч третьего круга с чемпионкой Уимблдона Маркетой Вондроушовой.
Турнир в Мадриде относится к категории WTA-1000, которая уступает по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру. Его победительница получит тысячу рейтинговых очков и €963 тыс. призовых.
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