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Павлюченкова проиграла Касаткиной на крупном турнире в Мадриде

Касаткина победила Павлюченкову и вышла в 1/8 финала крупного турнира в Мадриде
Первая ракетка России победила в двух сетах — 7:6 (7:5), 7:5 и за выход в четвертьфинал сыграет с Юлией Путинцевой. Из россиянок в одиночном разряде турнира остались только Дарья Касаткина и Мирра Андреева
Дарья Касаткина
Дарья Касаткина (Фото: Elsa / Getty Images)

Первая ракетка России Дарья Касаткина вышла в четвертый круг турнира в Мадриде с призовым фондом €7,68 млн.

В третьем круге Касаткина, 11-я в мировом рейтинге, обыграла Анастасию Павлюченкову (22) со счетом 7:6 (7:5), 7:5.

В следующем раунде Касаткина сыграет с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой, которая до 2012 года играла за Россию.

Из россиянок в одиночном разряде турнира остались только Касаткина и 16-летняя Мирра Андреева, которой позднее в воскресенье предстоит матч третьего круга с чемпионкой Уимблдона Маркетой Вондроушовой.

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Турнир в Мадриде относится к категории WTA-1000, которая уступает по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру. Его победительница получит тысячу рейтинговых очков и €963 тыс. призовых.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис WTA Анастасия Павлюченкова Дарья Касаткина
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