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Дубль Конате принес «Ахмату» третью победу подряд в РПЛ
«Ахмат» благодаря дублю Конате продлил серию поражений «Пари НН» до шести матчей
Игра в Грозном завершилась со счетом 5:1. «Ахмат» опередил «Пари НН» в турнирной таблице, поднявшись на десятое место. У клуба Сергея Юрана шесть проигрышей подряд
Мохамед Конате
«Пари НН» потерпел шестое поражение подряд в РПЛ, уступив в Грозном «Ахмату» в 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч завершился со счетом 5:1. У хозяев два гола на счету Мохамеда Конате (26-я и 53-я минуты), еще по мячу забили Владислав Камилов (4-я+5), Милош Шатара (65) и Лечи Садулаев (88).
У гостей, которые на 56-й минуте остались вдесятером, отличился Николоз Кутателадзе (42).
«Ахмат», еще перед предыдущим матчем занимавший предпоследнее место в РПЛ, поднялся на десятую строчку. В следующем туре он сыграет с «Краснодаром» 4 мая.
«Пари НН» идет 11-м, его следующим соперником будет московский «Спартак» 5 мая.
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