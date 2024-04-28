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Экс-тренер «Зенита» стал президентом «Порту»

Виллаш-Боаш стал президентом «Порту», которым 42 года руководил Пинту да Кошта
Андре Виллаш-Боаш победил бывшего президента Хорхе Нуну Пинту да Кошту с четырехкратным преимуществом и заявил, что «Порту» снова свободен»
Андре Виллаш-Боаш
Андре Виллаш-Боаш (Фото: Rita Franca / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Возглавлявший «Зенит» в 2014–2016 годах Андре Виллаш-Боаш стал президентом португальского «Порту», его срок полномочий рассчитан до 2028 года, сообщила пресс-служба клуба.

Виллаш-Боаш сменил на посту Хорхе Нуну Пинту да Кошту, занимавшего должность 42 года.

Экс-тренер «Зенита» набрал 80,3% голосов (в четыре раза больше предшественника) и отметил свою победу словами: «Порту» снова свободен», пишет ESPN.

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Виллаш-Боашу 46 лет, в разные годы он также возглавлял «Порту», «Челси», «Тоттенхэм», «Шанхай СИПГ» и «Марсель».

С «Зенитом» тренер выиграл чемпионат и Суперкубок в 2015 году и Кубок России в 2016-м. С «Порту» в 2010–2011 годах победил в чемпионате, Кубке и Суперкубке Португалии, а также в Лиге Европы.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Зенит Португалия Андре Виллаш-Боаш
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