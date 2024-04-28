Конор Макгрегор стал совладельцем крупнейшего промоушена кулачных боев

Президент BKFC заявил, что им с Конором Макгрегором предстоит открыть много новых рынков и сделать много великих дел. Ирландец не участвовал в боях UFC с 2021 года, его ближайший поединок назначен на 29 июня

Конор Макгрегор (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор стал совладельцем крупнейшего промоушена по боям на голых кулаках Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC). Об этом было объявлено во время турнира BKFC в Лос-Анджелесе (США), пишет ESPN.

Ирландец в прошлом году выразил желание побороться за долю в промоушене. Его компании, производящие виски и пиво, выступили спонсорами лиги.

Президент BKFC Дэвид Фельдман заявил, что планирует с Макгрегором «сделать много великих дел и открыть много новых рынков».

BKFC был основан в 2018 году и базируется в Филадельфии, он стал первой организацией, получившей право провести официальные бои на голых кулаках в США, с 1889 года.

Макгрегор не проводил боев в UFC с 2021 года, когда сломал ногу в поединке с Дастином Порье. Всего 35-летний ирландец одержал 22 победы в 28 боях в ММА. Он был первым бойцом UFC, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкая и легкая).

Следующий бой ирландца в UFC запланирован на 29 июня против Майкла Чендлера на турнире в Лас-Вегасе.