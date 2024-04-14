UFC: первый за три года бой Конора Макгрегора пройдет 29 июня в Лас-Вегасе

UFC официально объявил о первом за три года бое Конора Макгрегора

Поединок Макгрегора и Майкла Чендлера пройдет 29 июня на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе. Ирландец не выходил в октагон с июля 2021-го, американец — с ноября 2022-го. Оба проиграли свои последние бои Дастину Порье

Конор Макгрегор (Фото: Dia Dipasupil / Getty Images)

Бывший чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор проведет бой с американцем Майклом Чендлером 29 июня на турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США), сообщила пресс-служба промоушена.

Бой в полусредней весовой категории будет главным событием турнира UFC 303.

Макгрегор последние два боя в UFC проиграл американцу Дастину Порье в 2021 году — в январе уступил нокаутом, а в начале июля сломал ногу в первом раунде.

Всего 35-летний ирландец провел 28 боев в ММА, в которых одержал 22 победы. Он был первым бойцом UFC, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкая и легкая).

Поединок Макгрегора и Чендлера планировался еще в 2023-м — они были тренерами команд в реалити-шоу The Ultimate Fighter и должны были встретиться в финале, но у ирландца возникли проблемы с допинг-контролем.

У 37-летнего Чендлера 23 победы и восемь поражений, последний бой он проиграл Порье в ноябре 2022 года удушающим приемом.