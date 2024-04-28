РФС оценит идею Андрея Тихонова «отправить в Махачкалу» женщину-арбитра
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оценит слова главного тренера красноярского «Енисея» Андрея Тихонова об арбитре Вере Опейкиной после разгромного поражения в Первой лиге. Об этом Sport24 сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
«Енисей» 20 апреля со счетом 0:3 проиграл в гостях «СКА-Хабаровску». Опейкина впервые судила матч Первой лиги. Она показала две желтые карточки игрокам «Енисея» и назначила пенальти в его ворота.
На пресс-конференции Тихонов назвал поражение обидным, выразил несогласие с решениями Опейкиной и призвал не экспериментировать «по судейским вопросам».
«Ну назначьте ее в Химки на матч с «Родиной» или отправьте, я не знаю, в Махачкалу, пускай тренируется», — сказал тренер, а также предложил поручать женщинам судить женский футбол.
Глава КДК сообщил, что в отношении Тихонова возбуждено дисциплинарное производство, «речь идет о возможных нарушениях дисциплинарного регламента, выявленных на пресс-конференции».
Заседание КДК пройдет 3 мая.
Опейкина в этом сезоне отработала как главный арбитр на трех матчах Кубка России, в том числе «Локомотив» — «Рубин». В сентябре Опейкина стала первым российским арбитром за полтора года, получившим назначение на матч турнира под эгидой УЕФА — на игру женских сборных Армении и Казахстана в Лиге наций (1:2).
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