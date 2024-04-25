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В ЦСКА ответили на обвинения в подкупе арбитров в Кубке УЕФА

Брейдо: в Кубке УЕФА чуть не ограбили арбитра, а не соперников ЦСКА
Ранее экс-тренер «Осера» заявил, что в сумках арбитров ответного матча с ЦСКА в 2005-м нашли «часы с рубинами» и он решил, что судей купили. В ЦСКА заявили, что тренеру логичнее было проверить сумки своих игроков после счета 0:4
Футболист ЦСКА Вагнер Лав в матче с &laquo;Осером&raquo;
Футболист ЦСКА Вагнер Лав в матче с «Осером» (Фото: Алексей Иванов / Спорт-Экспресс / ИТАР-ТАСС)

Обвинения бывшего тренера «Осера» Ги Ру в адрес ЦСКА в подкупе арбитров в Кубке УЕФА нелогичны, считает директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

85-летний Ру ранее заявил, что его клуб «ограбили» в четвертьфинале турнира в 2005 году. Тогда «Осер» проиграл в Москве 0:4, а дома победил 2:0 и не смог выйти в полуфинал. По словам Ру, его человек проверил сумки бригады немецкого арбитра Вольфганга Штарка во время ответной игры и нашел там «часы с рубинами».

«Исходя из сказанного, тут арбитр скорее был чуть не ограблен человеком Ги Ру, полезшим в его сумку, и никто другой, — написал Брейдо. — Ну серьезно, ЦСКА выиграл первый матч со счетом 4:0, а подозрения у Ги Ру возникли из-за того, что кто-то во время уже ответной игры по его указанию залез в сумку другой бригады и вроде как нашел там какие-то «часы с рубинами»?»

По мнению Брейдо, «логичнее было проверить сумки игроков «Осера», таким было преимущество ЦСКА».

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ЦСКА в полуфинале турнира обыграл итальянскую «Парму», а в финале — португальский «Спортинг».

Последним клубом Ру был «Ланс» в 2007 году.

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