Федерации выставили счет на €100 тыс. за проверку российских борцов

Мамиашвили: ФСБР выставили счет на €100 тыс. за проверку борцов по критериям МОК

Спортсменов проверяют на поддержку спецоперации и причастность к силовым структурам, несколько лидеров сборной не были допущены к турнирам. Мамиашвили заявил, что точный протокол допуска неизвестен никому

Михаил Мамиашвили (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Проверяющая борцов на соответствие требованиям нейтрального статуса организация выставила Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) за прошлый год счет на 100 тыс. швейцарских франков (€103 тыс.). Об этом ТАСС сообщил глава ФСБР Михаил Мамиашвили.

«Счет за 2023 год от проверяющей организации составил 100 тыс. швейцарских франков. Сумма за 2024 год тоже постепенно растет», — сообщил Мамиашвили.

По его словам, борцов проверяют перед каждой поездкой на турниры, «и каждый выезд что-то новое — точный протокол допуска неизвестен никому».

«Причем клич о стукачестве и доносах, который растиражировал глава Международного олимпийского комитета в недавней беседе с «африканским» деятелем, только плодит эту историю — стоит беспрецедентная задача изоляции российского спорта», — добавил глава федерации.

Рекомендации МОК по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе подразумевают отсутствие поддержки военной операции на Украине и контракты с силовыми структурами.

Украинская сторона регулярно обращается к МОК, международной федерации и другим структурам с требованием не допускать российских спортсменов.

В начале апреля стало известно о просьбе главы МОК Томаса Баха к представителям Украины следить за политическими высказываниями российских спортсменов в интернете в преддверии Олимпиад. Об этом Бах сказал в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), один из которых выдавал себя за африканского политика.

Среди борцов, у которых возникли проблемы с допуском, олимпийские чемпионы Абдулрашид Садулаев и Муса Евлоев.

В ноябре гендиректор Олимпийского комитета России Владимир Сенглеев рассказал, что стоимость проверки российских спортсменов на критерии МОК, которую обычно проводят привлеченные компании, разнится.

«Они проверяют через СМИ любые публичные связи с ЦСКА, «Динамо», участие в церемониях награждения, в соревнованиях и так далее. Например, в гимнастике такая проверка для спортсмена стоит 3 тыс. франков (около 300 тыс. руб.), для персонала — 1,5 тыс. франков. Международная федерация скалолазания просит за то же самое 5 тыс. франков. Стрельба из лука — €750», — сказал Сенглеев.