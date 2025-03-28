Действующий чемпион второй раз проиграл «Авангарду» в плей-офф КХЛ
Магнитогорский «Металлург» дома проиграл омскому «Авангарду» в овертайме со счетом 2:3 во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ.
В составе хозяев шайбы забросили Игорь Гераськин (4-я минута) и Трой Джозефс (24). У гостей отличились Николай Прохоркин (10), Рид Буше (33) и Владимир Ткачев (74).
Счет в серии до четырех побед стал 2–0 в пользу «Авангарда». Третий матч состоится 30 марта в Омске.
В регулярном чемпионате «Металлург», действующий обладатель Кубка Гагарина, занял третье место в Восточной конференции, «Авангард» — шестое. В очных встречах в «регулярке» команды одержали по три победы.
Последний раз в плей-офф «Металлург» и «Авангард» встречались в 2023 году, тогда серию 1/4 финала омичи выиграли в четырех матчах.
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