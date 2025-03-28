«Автомобилист» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом»
Екатеринбургский «Автомобилист» дома обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 4:3 во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Александр Шаров (12-я минута), Ник Меркли (20), Брукс Мэйсек (24) и Алексей Бывальцев (46). У проигравших отличились Степан Фальковский (30), Кирилл Семенов (44) и Дмитрий Яшкин (47).
Счет в серии до четырех побед стал 1–1. Третий матч состоится 30 марта в Казани.
В регулярном чемпионате «Ак Барс» занял пятое место в Восточной конференции, «Автомобилист» — четвертое. В очных встречах в «регулярке» у казанцев было три победы при одном поражении.
В прошлом сезоне «Автомобилист» выиграл у «Ак Барса» серию первого раунда в пяти матчах.
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