Дзюба рассказал, когда планирует завершить карьеру
Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба рассказал Sport24, что собирается отыграть еще один сезон перед завершением карьеры.
«Контракт с «Акроном» истекает в конце этого сезона. По будущему пока четкого понимания нет. Летом сяду и подумаю, чего я вообще хочу от своей жизни. Скорее всего, поиграю еще год, но не больше», — сказал 36-летний Дзюба.
По словам Дзюба, он по-прежнему выдерживает уровень РПЛ. «Но я не хочу в старости быть инвалидом, который ползает по полю. Организм сильно изнашивается. Сборы с каждым разом даются все тяжелее, приходиться себя заставлять. Постоянно что-то болит, тренируешься и играешь через боль», — добавил футболист.
Дзюба на прошлой неделе забил в матче с Гренадой и установил новый рекорд по голам за сборную России — 31 мяч. В марте он также стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив 234-й гол в карьере.
За «Акрон» Дзюба играет с сентября прошлого года.
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