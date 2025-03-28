Дзюба рассказал, когда планирует завершить карьеру

Дзюба о сроках завершении карьеры: поиграю еще год, но не больше

Лучший бомбардир в истории российского футбола заявил, что поиграет «еще год, но не больше», ведь не хочет «в старости быть инвалидом, который ползает по полю»

Артем Дзюба (Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press)

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба рассказал Sport24, что собирается отыграть еще один сезон перед завершением карьеры.

«Контракт с «Акроном» истекает в конце этого сезона. По будущему пока четкого понимания нет. Летом сяду и подумаю, чего я вообще хочу от своей жизни. Скорее всего, поиграю еще год, но не больше», — сказал 36-летний Дзюба.

По словам Дзюба, он по-прежнему выдерживает уровень РПЛ. «Но я не хочу в старости быть инвалидом, который ползает по полю. Организм сильно изнашивается. Сборы с каждым разом даются все тяжелее, приходиться себя заставлять. Постоянно что-то болит, тренируешься и играешь через боль», — добавил футболист.

Дзюба на прошлой неделе забил в матче с Гренадой и установил новый рекорд по голам за сборную России — 31 мяч. В марте он также стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив 234-й гол в карьере.

За «Акрон» Дзюба играет с сентября прошлого года.