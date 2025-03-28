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Дзюба заявил, что в сборной России был «ошарашен и восхищен» Карпиным

Нападающий поблагодарил Карпина за то, что тот дал ему шанс побить рекорд по голам за сборную, и отметил, что впредь не скажет ни одного плохого слова про тренера
Артем Дзюба и&nbsp;Валерий Карпин
Артем Дзюба и Валерий Карпин (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил в интервью Sport24, что всегда будет благодарен Валерию Карпину за последний вызов в сборную России.

Дзюба 19 марта впервые с 2021 года сыграл за национальную команду. В матче с Гренадой (5:0) он установил новый рекорд по голам за сборную — 31 мяч.

«Это поступок мудрого человека. Он мог спокойно меня и дальше не вызывать, но все-таки пошел на это, дал мне шанс», — сказал Дзюба.

Главные рекорды в карьере Артема Дзюбы
Спорт
Артем Дзюба

По словам форварда, на протяжении всего времени в сборной он был «ошарашен и восхищен Карпиным». «Как Георгич себя вел, как разговаривал… Я в приятном шоке. Видно, что человек очень повзрослел, изменился. Наверное, как и я сам», — добавил Дзюба.

Футболист заверил, что впредь не скажет ни одного плохого слова про Карпина.

В марте Дзюба также стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив 234-й гол в карьере и опередив по этому показателю Александра Кержакова.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Артем Дзюба Валерий Карпин сборная России по футболу
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