Дзюба заявил, что в сборной России был «ошарашен и восхищен» Карпиным
Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил в интервью Sport24, что всегда будет благодарен Валерию Карпину за последний вызов в сборную России.
Дзюба 19 марта впервые с 2021 года сыграл за национальную команду. В матче с Гренадой (5:0) он установил новый рекорд по голам за сборную — 31 мяч.
«Это поступок мудрого человека. Он мог спокойно меня и дальше не вызывать, но все-таки пошел на это, дал мне шанс», — сказал Дзюба.
По словам форварда, на протяжении всего времени в сборной он был «ошарашен и восхищен Карпиным». «Как Георгич себя вел, как разговаривал… Я в приятном шоке. Видно, что человек очень повзрослел, изменился. Наверное, как и я сам», — добавил Дзюба.
Футболист заверил, что впредь не скажет ни одного плохого слова про Карпина.
В марте Дзюба также стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив 234-й гол в карьере и опередив по этому показателю Александра Кержакова.
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