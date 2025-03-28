Овечкин вернул игроков «Вашингтона», чтобы отдать дань уважения Флери
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин попросил игроков своей команды вернуться на лед для рукопожатия с канадским голкипером «Миннесота Уайлд» Марк-Андре Флери, который проводит последний сезон в карьере.
«Вашингтон» уступил «Миннесоте» со счетом 2:4. После финальной сирены игроки «Кэпиталз» начали уходить в раздевалку, но Овечкин вернул их и выстроил в центре площадки, чтобы поприветствовать 40-летнего Флери. «Миннесота» больше не пересечется с «Вашингтоном» в регулярном чемпионате.
Флери и Овечкин — давние соперники, голкипер не раз останавливал «Вашингтон» на пути к Кубку Стэнли в составе «Питтсбурга». Зато именно «Вегас Голден Найтс» с Флери в воротах «Кэпиталз» обыграли в финале в 2018 году.
Овечкин забросил Флери 28 шайб в регулярных чемпионатах, что больше, чем любому другому голкиперу.
В составе «Питтсбурга» Флери трижды становился обладателем Кубка Стэнли. Вместе со сборной Канады голкипер завоевал золото на Олимпиаде 2010 года.
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