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Овечкин и рекорд Гретцки ,  
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Овечкин вернул игроков «Вашингтона», чтобы отдать дань уважения Флери

Овечкин вернул хоккеистов «Вашингтона» на лед для рукопожатия с вратарем Флери
Сюжет
Овечкин и рекорд Гретцки
После финальной сирены Овечкин вернул направлявшихся в раздевалку игроков «Вашингтона», чтобы поприветствовать 40-летнего голкипера Марк-Андре Флери, который проводит последний сезон в карьере
Фото: David Berding / Getty Images
Фото: David Berding / Getty Images

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин попросил игроков своей команды вернуться на лед для рукопожатия с канадским голкипером «Миннесота Уайлд» Марк-Андре Флери, который проводит последний сезон в карьере.

«Вашингтон» уступил «Миннесоте» со счетом 2:4. После финальной сирены игроки «Кэпиталз» начали уходить в раздевалку, но Овечкин вернул их и выстроил в центре площадки, чтобы поприветствовать 40-летнего Флери. «Миннесота» больше не пересечется с «Вашингтоном» в регулярном чемпионате.

Флери и Овечкин — давние соперники, голкипер не раз останавливал «Вашингтон» на пути к Кубку Стэнли в составе «Питтсбурга». Зато именно «Вегас Голден Найтс» с Флери в воротах «Кэпиталз» обыграли в финале в 2018 году.

Овечкин забросил Флери 28 шайб в регулярных чемпионатах, что больше, чем любому другому голкиперу.

В составе «Питтсбурга» Флери трижды становился обладателем Кубка Стэнли. Вместе со сборной Канады голкипер завоевал золото на Олимпиаде 2010 года.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин Миннесота Уайлд Марк-Андре Флери
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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