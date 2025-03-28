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Овечкин и рекорд Гретцки ,  
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Овечкин не смог отличиться в матче с «Миннесотой»

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Овечкин и рекорд Гретцки
Российский лидер «Вашингтона» не смог забить в ворота «Миннесоты». Ему по-прежнему осталось забросить шесть шайб, чтобы превзойти рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ (894)
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Cameron Bartlett / Getty Images)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сумел отличиться в матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба «Миннесота Уайлд» и поразить ворота противника.

Игра прошла в Сент-Поле (штат Миннесота) и завершилась победой «Миннесоты» со счетом 4:2.

В активе Овечкина по-прежнему значатся 889 шайб за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, отличившись в матче с клубом «Миннесота Уайлд».

39-летнему хоккеисту нужно забросить пять шайб, чтобы повторить достижение Уэйна Гретцки по голам в «регулярках» НХЛ за карьеру (894), и шесть — чтобы стать новым рекордсменом лиги.

«Вашингтону» осталось провести в «регулярке» десять матчей.

Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе сборной России, обладатель Кубка Стэнли с «Вашингтоном», за который он играет с 2005 года.

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Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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