Овечкин не смог отличиться в матче с «Миннесотой»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сумел отличиться в матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба «Миннесота Уайлд» и поразить ворота противника.
Игра прошла в Сент-Поле (штат Миннесота) и завершилась победой «Миннесоты» со счетом 4:2.
В активе Овечкина по-прежнему значатся 889 шайб за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, отличившись в матче с клубом «Миннесота Уайлд».
39-летнему хоккеисту нужно забросить пять шайб, чтобы повторить достижение Уэйна Гретцки по голам в «регулярках» НХЛ за карьеру (894), и шесть — чтобы стать новым рекордсменом лиги.
«Вашингтону» осталось провести в «регулярке» десять матчей.
Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе сборной России, обладатель Кубка Стэнли с «Вашингтоном», за который он играет с 2005 года.
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