Овечкин не смог отличиться в матче с «Миннесотой»

Российский лидер «Вашингтона» не смог забить в ворота «Миннесоты». Ему по-прежнему осталось забросить шесть шайб, чтобы превзойти рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ (894)

Александр Овечкин (Фото: Cameron Bartlett / Getty Images)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сумел отличиться в матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба «Миннесота Уайлд» и поразить ворота противника.

Игра прошла в Сент-Поле (штат Миннесота) и завершилась победой «Миннесоты» со счетом 4:2.

В активе Овечкина по-прежнему значатся 889 шайб за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, отличившись в матче с клубом «Миннесота Уайлд».

39-летнему хоккеисту нужно забросить пять шайб, чтобы повторить достижение Уэйна Гретцки по голам в «регулярках» НХЛ за карьеру (894), и шесть — чтобы стать новым рекордсменом лиги.

«Вашингтону» осталось провести в «регулярке» десять матчей.

Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе сборной России, обладатель Кубка Стэнли с «Вашингтоном», за который он играет с 2005 года.