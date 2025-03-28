Судмедэксперт рассказал о 12-часовой агонии Марадоны

Сердце Марадоны на момент смерти весило в два раза больше нормы, а в его внутренних органах скопилось большое количество жидкости, заявил эксперт. Футболист скончался осенью 2020 года, вскоре после операции по удалению тромба

Смерть аргентинского футболиста Диего Марадоны не была внезапным и непредвиденным событием, он нуждался в госпитализации, а его состояние следовало проверять каждые четыре часа, заявил судмедэксперт Карлос Маурисио Кассинелли, передает La Nacion.

Кассинелли выступил на судебном заседании по делу о непредумышленном убийстве и преступной халатности, повлекшей смерть футболиста. Обвиняемыми по нему проходят семь медицинских работников, которые ухаживали за Марадоной после операции по удалению тромба в головном мозге, которую он перенес в ноябре 2020-го. Через несколько дней, 25 ноября, футболист скончался в возрасте 60 лет.

По словам судмедэксперта, Марадона перед смертью мог находиться в агонии до 12 часов. Во время вскрытия было установлено, что его сердце весило 503 грамма, то есть в два раза больше нормы, а во внутренних органах скопилось 4,5 л жидкости.

«Такое количество воды не образуется за один, два или три дня», — заявил Кассинелли, отметив, что симптомы должен был заметить «любой врач».

Обвинение считает, что семеро специалистов — нейрохирург, психиатр, психолог, врачи и медсестры, — не оказали Марадоне надлежащей медицинской помощи. В ходе расследования несколько свидетелей заявили, что живот футболиста был сильно вздут, а лицо чрезмерно опухло, но лечащие врачи это проигнорировали. Сын Марадоны Диего Марадона-младший заявлял, что его отца фактически убили, не оказав должную помощь.

Марадона выигрывал чемпионат мира 1986 года в составе сборной Аргентины, играл за «Бока Хуниорс», «Барселону», «Наполи» и «Севилью», был тренером сборной Аргентины и других команд. Был признан лучшим игроком XX века.