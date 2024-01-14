Сын Марадоны заявил, что «они убили» его отца

Сын Марадоны Диего Синагра: Они убили моего отца, и я догадываюсь, кто виноват

Диего Марадона-младший считает, что его отца бросили на произвол судьбы после операции и он не должен был умереть. Сын футболиста заявил, что у него есть свой подозреваемый, но он не может его назвать и надеется на правосудие

Диего Марадона на чемпионате мира 1968 года (Фото: Allsport / Getty Images / Hulton Archive)

Сын Диего Марадоны Диего Марадона-младший (Синагра) заявил в эфире Mediaset Italia, что его отца фактически убили, не оказав всю возможную помощь при ухудшении состояния после операции. Его слова приводит Marca.

Марадона в начале ноября 2020 года перенес операцию из-за субдуральной гематомы головного мозга, а через три недели скончался из-за острой сердечной недостаточности, которая привела к отеку легких. В июне 2022 года стало известно, что к ответственности за убийство решили привлечь восемь специалистов, осуществлявших уход за Марадоной после операции. Среди них врачи, медсестры и психолог.

Марадона-младший отметил, что семья верит в аргентинское правосудие. «Я убежден, что это не должно было закончиться так. Они убили моего отца. Не мне говорить, кто это сделал, у меня есть мысль на этот счет, но я не могу ее озвучить», — сказал он.

По его словам, Марадону «бросили на произвол судьбы, когда можно было что-то сделать».

Дети Марадоны ранее обвиняли в ухудшении его состояния нейрохирурга и семейного врача Леопольдо Луке, который заявлял, что сделал все возможное, но экс-футболист сам не захотел проходить реабилитацию в больнице.

Сыну Марадоны 37 лет, он был игроком в пляжный футбол, с 2021 года работает тренером.

Марадона умер в возрасте 60 лет. Он выигрывал чемпионат мира 1986 года в составе сборной Аргентины, играл за «Бока Хуниорс», «Барселону», «Наполи» и «Севилью», был тренером сборной Аргентины и других команд. Вместе с Пеле был признан лучшим игроком XX века.